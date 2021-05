Quoi retenir de la fin de semaine?

Une entente de principe pour la FTQ

Les négociations dans le secteur public commencent à sortir de l’impasse. Samedi, en fin de journée, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et le gouvernement québécois sont parvenus à une entente de principe. Ladite entente prévoit notamment des augmentations de salaire, des rattrapages salariaux au-dessus de ce que prévoyait l’offre de Québec jusqu’à présent et des conversions de postes à temps partiel en postes à temps plein.

«On a obtenu pas mal ce qu’on voulait, finalement», a déclaré le président de la FTQ, Daniel Boyer, précisant que l’accord améliorera aussi les conditions de travail des travailleurs des réseaux de la santé et de l’éducation. Reste maintenant aux membres de la FTQ de valider ou pas cette entente de principe.

Toujours dans le monde syndical, un rapport publié dimanche par la Fédération du personnel de l’enseignement privé (FPEP), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), a mis en lumière les inconvénients de l’enseignement à distance sur les enfants et le personnel enseignant. Parmi ceux-ci, on relève notamment l’effritement de la relation entre les enseignants et leurs élèves et la surcharge de travail pour les enseignants.