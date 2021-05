9 Passé 21h30 sur l’avenue Mont-Royal, les voitures du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) commençaient à circuler de plus en plus, sous les yeux des clients attablés aux terrasses. La présence policière se faisait d’autant plus ressentir quelques centaines de mètres plus loin au parc La Fontaine, où les rassemblements étaient plus nombreux et bien plus gros. Contacté plus tôt par Le Devoir, le SPVM a indiqué avoir mobilisé des effectifs supplémentaires pour encadrer spécifiquement le déconfinement des terrasses et la première soirée sans couvre-feu, en soutien aux postes de quartier. Renaud Philippe Le Devoir