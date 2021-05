1 Montréal, 24 mai 2021 | « Nathalie Huot et ses deux filles Victoria et Alicia, toutes trois inconditionnelles absolues de la série Friends, avec une partie de leur collection de produits dérivés de la série : tasses, chandails, livres de cuisine ou jeux de société. Elles sont incollables et intarissables sur les dialogues et les blagues de la série culte. » Valérian Mazataud Le Devoir