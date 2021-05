Quoi surveiller cette fin de semaine?

Sixième match Montréal-Toronto

La série entre le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto se déplace au Centre Bell pour le sixième match. Pour la première fois de la saison, il y aura un public dans les gradins, car les nouvelles règles de la Santé publique permettent à l’équipe de recevoir 2500 spectateurs — avec des règles strictes.

Le Tricolore tire de l’arrière trois victoires contre deux dans la série, et il doit donc absolument gagner l’affrontement pour rester en vie et espérer un septième et ultime match. L’équipe semblait toutefois galvanisée par sa victoire de jeudi, en prolongation — ça, on vous l’avait prédit !