Enquête sur la mort de Joyce Echaquan: «Pourquoi ça ne s’est pas fait avant?»

Au dixième jour de l’enquête de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan, l’ex-coordonnatrice du personnel infirmier de l’hôpital de Joliette, Nancy Pellerin, a détaillé des événements racistes qu’elle a observés au fil des ans et questionné l’inaction du CISSS de Lanaudière.

Son témoignage est à contre-courant du discours de la dizaine d’infirmières et de préposées aux bénéficiaires qui ont déclaré qu’il n’y avait pas de racisme au Centre hospitalier régional de Lanaudière, couramment appelé hôpital de Joliette. Mais il est en droite ligne avec ce que des dizaines d’Autochtones ont dénoncé auparavant.

« Pourquoi ça ne s’est pas fait avant ? » a-t-elle dit à propos des actions entreprises à la suite du décès de Mme Echaquan pour mieux accompagner les patients atikamekw.

Mme Pellerin a raconté avoir soigné, il y a des années, une femme aînée atikamekw à propos de qui une collègue aurait lancé : « Si elle se lavait, elle n’aurait pas de plaie en dessous des seins. » Elle se rappelle aussi avoir fait un « avis verbal » pour ramener à l’ordre une employée qui avait dénigré, à haute voix, un patient atikamekw qui était intubé. « Elle avait fait un commentaire fort en disant : “Il vient tous les mois, il se fait intuber parce qu’il boit trop d’alcool” », a-t-elle affirmé.

« Moi, j’en ai vu des événements avec les Atikamekw. Je sais que ça existe », a-t-elle attesté.

Avant elle, plusieurs membres du personnel de l’hôpital de Joliette ont affirmé n’avoir jamais entendu de commentaires racistes dans leur milieu de travail. Leurs témoignages ont fait sourciller la coroner Géhane Kamel, qui a dit avoir du mal à y croire.

Mme Pellerin a aussi raconté avoir suggéré, auparavant, qu’un patient atikamekw de l’hôpital Pierre-Le Gardeur soit transféré à Joliette, où les équipes étaient moins débordées. « Il venait de Manawan. Il y avait de la place », a-t-elle dit. Mais l’infirmière-chef lui aurait expliqué que le patient craignait l’établissement. « Il n’aime pas l’hôpital de Joliette », a-t-elle résumé. Ce genre de crainte a été médiatisé auparavant. Il pourrait même mener à des retards diagnostics chez certains Autochtones trop méfiants pour demander de l’aide, a déjà expliqué le chirurgien innu Stanley Vollant au Devoir.

Un « flash rouge » sur un téléphone

Nancy Pellerin a par ailleurs reconnu — et déploré — ne jamais avoir rencontré l’agente en sécurisation culturelle de l’hôpital de Joliette, Barbara Flamand, avant la mort de Joyce Echaquan.

À la suite du décès de la mère de famille, elle dit lui avoir laissé deux messages vocaux. Faute de réponse, elle s’est rendue au bureau associé à son nom. « Il n’y avait pas de bureau, mais un téléphone à terre, avec un flash rouge. Mes messages étaient encore dedans », a-t-elle dit.

Son supérieur l’aurait alors encouragée à trouver un espace pour Mme Flamand. « Installe Mme Flamand quelque part, fais-lui un bureau », aurait-il proposé.

Plus tôt dans les audiences publiques, Mme Flamand a raconté qu’elle ne se sentait pas la « bienvenue » à l’hôpital, si bien qu’elle a démissionné. Le jour de la mort de Mme Echaquan, elle a dit avoir dû se « faufiler » par une autre porte pour tenter en vain d’obtenir des informations sur l’état de la patiente, car le personnel lui refusait l’accès à l’urgence. Personne ne l’a interpellée afin qu’elle porte assistance à la patiente atikamekw, a-t-elle aussi raconté au Devoir.

Des sympathies exprimées à la mère

À la fin de son témoignage, Mme Pellerin s’est retournée vers la mère de Joyce Echaquan, présente au palais de justice de Trois-Rivières. « Je voulais vous le dire sincèrement : mes sympathies », a-t-elle affirmé. « Je trouve ça totalement inacceptable. »

Puisqu’elle a été impliquée dans la décision qui a fait en sorte que des candidates à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) ont été assignées aux urgences, elle s’en est aussi dite désolée. C’est une CEPI qui avait la responsabilité de Mme Echaquan lorsqu’elle est décédée.

« Quand on a pris la décision de remettre des CEPI, l’objectif principal était pour les patients, pour que les gens aient des soins, que les employés soient satisfaits », a-t-elle souligné. « Et si ça a nui dans les soins de Mme Echaquan, j’en suis sincèrement désolée. […] Ça doit être atroce, ce que vous avez vécu. »