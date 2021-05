Joyce Echaquan est morte en raison d’une défaillance cardiaque

Joyce Echaquan est morte des suites d’un œdème pulmonaire provoqué par une insuffisance cardiaque qui, elle, découlait d’une maladie du cœur rarissime.

Au neuvième jour des audiences de la coroner sur la mort de Mme Echaquan, le pathologiste Richard Fraser et l’urgentologue Alain Vadeboncoeur ont respectivement présenté un rapport d’autopsie et un rapport d’expert, qui ont permis d’apprendre la raison pour laquelle la femme atikamekw de 37 ans est décédée.

Comme « cause du décès », le Dr Vadeboncoeur a identifié un « œdème pulmonaire important », c’est-à-dire la présence de liquide dans les poumons. « Son cœur en défaillance a fait augmenter la pression dans les poumons », a-t-il résumé.

Cette condition réduit l’apport en oxygène et rend les patients « extrêmement anxieux » parce qu’ils ont « l’impression qu’ils vont mourir noyés », a-t-il ajouté. Voilà qui pourrait expliquer l’état de détresse dans lequel se trouvait la patiente lorsqu’elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, a-t-il suggéré, sans toutefois s’avancer avec certitude.

Dans son autopsie, le Dr Fraser a quant à lui remarqué que Mme Echaquan avait une cardiopathie rhumatismale active, une condition si rare qu’il n’en avait jamais observé les impacts dans les « 3000 à 3500 autopsies » qu’il a réalisées dans sa carrière. Le pathologiste s’est néanmoins dit convaincu « à 95 % » de l’hypothèse qu’il a formulée.

Le Dr Fraser a rappelé que la femme atikamekw savait depuis 2014 qu’elle avait une insuffisance cardiaque, une cardiomyopathie sévère. Mais elle ignorait qu’elle souffrait de cardiopathie rhumatismale active.

Lors de son autopsie, le pathologiste a notamment observé que le cœur de Mme Echaquan était « élargi » : à 640 grammes, il pesait le double d’un cœur « normal », a-t-il détaillé.

La maladie chronique de Mme Echaquan est une conséquence d’un streptocoque qui aurait « certainement » pu l’infecter il y a plusieurs années, a souligné le Dr Fraser. Cette maladie a causé la défaillance cardiaque qui a été fatale à Mme Echaquan.

Des pistes pour que ce soit évité

Dans une présentation construite après avoir épluché le dossier médical de Joyce Echaquan, l’urgentologue Vadeboncoeur a formulé une conclusion sans appel. « Oui », a-t-il répondu lorsque l’avocat de la famille de la défunte lui a demandé si le personnel soignant « aurait pu sauver Joyce ».

Le médecin a formulé une série de propositions qui auraient pu permettre d’éviter la mort de la mère de famille, à son avis. Une « surveillance accrue par une infirmière expérimentée » aurait ainsi été souhaitable. « Tout part d’une reconnaissance infirmière », a-t-il souligné. Le jour de sa mort, Mme Echaquan était sous la responsabilité d’une candidate à l’exercice de la profession infirmière de 21 ans.

Le médecin a aussi déclaré que « la médication n’est jamais la première [option] pour calmer l’agitation ». Ainsi la contention chimique imposée à Mme Echaquan — par une injection de l’antipsychotique Haldol — aurait-elle pu être accompagnée d’une surveillance étroite faite par une personne rassurante. Ç’aurait pu être l’interprète atikamekw Barbara Flamand, que le personnel a omis d’interpeller, a suggéré le médecin.

Le Dr Vadeboncoeur a souligné que les notes au dossier de Mme Echaquan sont contradictoires, parfois écrites en décalage, et non en temps réel. « Aux mêmes heures, on parle d’agitation et de calme. C’est très difficile à comprendre », a-t-il dit. Depuis le début des audiences publiques, des membres du personnel hospitalier livrent aussi des témoignages contradictoires : les uns nient la présence de racisme à l’hôpital de Joliette, tandis que d’autres le soulignent à gros traits.

Pas « narcodépendante »

Aussi appelé à témoigner, le chimiste toxicologue judiciaire Anthony Gélinas a déclaré que l’analyse des substances contenues dans le sang de la défunte ne lui permettait pas de dire qu’elle était narcodépendante.

« Je ne dirais pas ça, non, parce que la majorité des substances sont dans sa liste de médicaments [qui lui étaient prescrits] et ils étaient à des concentrations normales, thérapeutiques », a-t-il affirmé.

Plus tôt dans les audiences, le gastro-entérologue qui a vu Joyce Echaquan la veille de sa mort, Jean-Philippe Blais, a affirmé avoir jugé que sa patiente en état de « sevrage ». Son évaluation a guidé les décisions et les actions de plusieurs soignants. Le Dr Blais a par exemple refusé de prendre Mme Echaquan en charge, vu son état. Il l’a plutôt renvoyée à un médecin de famille et à une intervenante en dépendance.

Dans les notes de son dossier médical, au fil des ans, des épisodes de toxicomanie sont inscrits, a remarqué l’urgentologue Alain Vadeboncoeur, appelé à présenter un rapport d’expert. « Elle avait des notes de sevrage » dans son dossier et elle avait été diagnostiquée avec un trouble de personnalité limite, a-t-il dit.

Le mari de Joyce Echaquan, Carol Dubé, en avait fait mention lors de son témoignage devant la coroner. Sa conjointe a consommé du « speed » à la suite du décès de son jeune frère, de 2012 à 2015, a-t-il affirmé.

D’autres détails suivront.