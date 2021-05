Relancer le centre-ville montréalais

Alors que les beaux jours sont installés, Montréal compte rendre son centre-ville attirant pour ses citoyens, et ce, malgré la pandémie. Le déconfinement arrive à grands pas et la métropole annoncera aujourd’hui un projet collaboratif de relance estivale du centre-ville.

La ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, seront de la partie, avec aussi Monique Simard, du Quartier des spectacles et Glenn Castanheira, le directeur général de Montréal centre-ville, prennent part au dévoilement d’un projet collaboratif de relance estivale du centre-ville. En mars, Montréal et Québec avaient investi 25 millions « pour faire vibrer le centre-ville cet été, y attirer la population et les travailleurs de Montréal, ainsi que les touristes et les étudiants ».