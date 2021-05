Québec réagit au livre vert sur la police

Le gouvernement Legault réagira ce matin au dépôt du livre vert des membres du comité consultatif sur la réalité policière. C’est la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui prendra la parole à ce sujet.

C’est elle qui en décembre 2019 avait sollicité l’avis de ce comité sur les façons de développer « une police efficace, efficiente et moderne, en phase avec les attentes des citoyens et l’évolution de notre société ».

Le livre vert dévoilé mardi formule 138 recommandations. On y vise à concentrer massivement les services de police, dont la mission de maintenir « la paix, l’ordre et la sécurité publique » devrait devenir plus « humaine ».