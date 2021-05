Plaidoyer pour une police qui va au-delà de «la paix et l’ordre»

Du maintien de « la paix, l’ordre et la sécurité publique », la mission de la police devrait devenir plus large pour inclure « les notions de partenariat et de concertation » avec les acteurs communautaires, plaident les membres du comité consultatif sur la réalité policière dans le rapport qu’ils ont déposé mardi à Québec.

Au terme d’un exercice lancé en décembre 2019, les cinq auteurs du « livre vert » sur la police ont remis un rapport de près de 500 pages, qui ne contient pas moins de 138 recommandations.

Pour mettre fin au « travail en silo », le comité propose la création d’une unité spécialisée en cybercriminalité et crimes économiques, à laquelle serait intégrée l’Unité permanente anticorruption. Le livre vert souhaite aussi que le nombre de corps policiers passe de 31 à 13, notamment en permettant aux villes de 130 000 habitants et moins (et non plus 50 000) de migrer vers la Sûreté du Québec.

Bon nombre de ces recommandations prônent une approche « multidisciplinaire », menée de concert avec les organisations communautaires. Par exemple, le comité recommande d’« enchâsser dans la Loi sur la police l’obligation pour les services de police de conclure des ententes [avec] les centres d’aide aux victimes d’actes criminels et les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale ».

Il suggère aussi de « bonifier et pérenniser les budgets accordés aux organismes communautaires œuvrant en santé mentale et en prévention de la criminalité » et de conclure des ententes avec le ministère de la Santé et des services sociaux pour « assurer l’implantation de modes d’intervention multidisciplinaires ».

Les cinq membres du comité veulent aussi que l’image publique des services de police change. Ils consacrent une série de recommandations à la mise sur pied de mesures visant à améliorer la présence de femmes et de personnes racisées dans les corps policiers. Le livre vert suggère ainsi de « développer et mettre en œuvre rapidement une stratégie agressive de recrutement proactive dans les milieux de vie à l’intention des candidats racisés ». Il propose aussi que des services de police paient pour la formation à l’École nationale de police de candidats racisés, qui devraient en retour s’engager à travailler pendant cinq ans pour un employeur.

Les membres du comité souhaitent aussi que les services de police soient « obligés » de « colliger des données raciales sur les personnes en cause ou interpellées lors de chaque intervention effectuée », et qu’ils en rendent compte publiquement sur une base annuelle.

À Montréal, les Autochtones et les Noirs sont entre quatre et cinq fois plus susceptibles d’être interpellés par la police que les Blancs, a révélé un rapport commandé par la Ville en 2019. À Québec, le service de police cherche toujours à embaucher son premier policier noir, confirmait en juin 2020 le directeur Robert Pigeon, à l’aube de la retraite.

Le comité consultatif sur la réalité policière était composé de l’ex-maire de Sherbrooke Bernard Sévigny, de l’ex-officier de la Sûreté du Québec Louis Côté, de la juge à la retraite Nicole Gibeault, de l’ex-députée fédérale Marlene Jennings et de l’ancien directeur du Service de police de la Ville de Québec, Alexandre Matte.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, doit réagir publiquement au rapport mercredi matin.

D’autres détails suivront.