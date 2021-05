Enquête sur la mort de Joyce Echaquan: la coroner dit rester impartiale

La coroner Géhane Kamel, qui préside l’enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan, s’excuse pour ses propos qui peuvent avoir « indisposé » certaines personnes. « J’en suis désolée, et j’en prends acte pour la suite des choses », a-t-elle affirmé en guise d’ouverture à la reprise des audiences mardi matin.

Mais selon elle, les « réponses évasives nuisent » à la recherche de vérité. « Les gens qui s’assoient devant moi, on s’attend à ce qu’ils contribuent à chercher la vérité », a soutenu la coroner.

Géhane Kamel ne se cache pas que la semaine dernière a été « difficile et chargée d’émotion pour tous ». Mais elle réitère que malgré certains de ses propos « qui peuvent avoir donné l’apparence d’une certaine partialité », elle a en tout temps « respecté [son] devoir d’indépendance et d’impartialité. »

Selon elle, il est nécessaire de « questionner et soupeser les faits dans les menus détails » pour « faire la lumière sur cette mort, de faire en sorte qu’elle ne soit pas vaine et que la famille, la communauté et la société puissent avoir les réponses qu’elles méritent ». C’est, dit-elle, ce qui l’a « toujours guidé et qui la guidera jusqu’à la fin ».

Celle-ci réagissait aux critiques de l’ancien juge de la Cour d’appel, André Rochon, cité dans une chronique de La Presse publiée vendredi dernier et reprise par d’autres pour la suite. On l’accusait notamment de manquer à son devoir de réserve en mettant en doute la sincérité des témoins.

Jeudi, elle a montré son exaspération à quelques reprises envers l’infirmière qui a tenu des propos désobligeants envers Joyce Echaquan avant son décès. Cette dernière s’est excusée en pleurant, répétant qu’elle était « à boutte » et que c’était la première fois qu’elle agissait ainsi envers un patient. « Là, je vous le dis, je suis en train d’implorer tous les saints pour rester zen, avait alors soutenu la coroner. Votre histoire, ça ne tient pas debout. Il y a de petits bouts qui sont vrais, mais vous en oubliez des bouts. »

La veille, elle avait également mis en doute les propos de la préposée aux bénéficiaires qui affirmait avoir agi par « bienveillance » envers la patiente.

Mardi, la coroner est revenue sur le rôle des audiences, rappelant qu’il s’agit d’un exercice de « recherche de vérité » et non d’un procès. « La collaboration et la transparence [de ceux qui viennent témoigner] sont vitales », a affirmé la coroner.

Pas de récusation

Me Conrad Lord, l’avocat qui représente l’infirmière congédiée de l’hôpital de Joliette a réagi aux propos de la coroner, rappelant qu’on lui reproche notamment d’avoir « manifesté de l’hostilité envers certains témoins, dont [sa] cliente ». « Ne craignez-vous pas que […] la crédibilité de votre rapport soit entachée par les faits et gestes qui vous sont reprochés ? »

Il lui reproche à son tour d’avoir manqué « de retenue » envers les témoins. « Je m’interroge sur les conséquences de rester en poste [pour la suite de l’enquête publique]. » Ce dernier estime que la coroner ne semble pas faire la différence entre « réponses opaques et réponses qui ne sont pas dans le cadre de ce que vous voulez entendre ».

« Vous ne m’avez pas entendu me récuser ce matin, je vais aller au bout de ça. Si, au bout de ça, les gens ont l’impression que j’ai manqué d’objectivité, [ils m’attaqueront] sur les conclusions de mon rapport. »