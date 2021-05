Doutes sur l’impartialité de la coroner Kamel

En écoutant le personnel soignant de l’hôpital de Joliette parler de la mort de Joyce Echaquan, la coroner Géhane Kamel n’a peut-être pas démontré toute l’impartialité nécessaire. D’ex-coroners ont soulevé des réserves, ces derniers jours, sur le ton utilisé par Me Kamel, après qu’elle eut plusieurs fois remis en cause la sincérité de témoins.

L’enquête publique sur la mort de la mère de famille atikamekw cherche à établir les causes et les circonstances de son décès et, potentiellement, à formuler des recommandations. Ces audiences ne cherchent pas à «trouver des coupables», comme le rappelle souvent elle-même Géhane Kamel.

À la reprise des procédures ce matin, la coroner prévoit formuler «une mise au point» sur ces critiques.