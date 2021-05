Quoi retenir de la (longue) fin de semaine?

La Biélorussie sous pression

Dimanche, la Biélorussie a intercepté un vol qui allait d’Athènes à Vilnius, ce qui a mené à l’arrestation de l’opposant et journaliste Roman Protassevitch, passager à bord. Le geste a grandement fâché la communauté internationale, particulièrement après les explications du gouvernement. Les autorités biélorusses disent avoir demandé à l’avion de Ryanair d’atterrir à cause de la potentielle présence d’une bombe, posée par le Hamas qui plus est, mais elle s’est avérée mensongère. Et nombre de pays occidentaux n’en croient pas un mot non plus.

L’Union européenne a fermé lundi son espace aérien aux appareils biélorusses en plus de recommander aux différentes compagnies européennes d’éviter le leur, comme l’avait fait l’Ukraine, la Lituanie, et dans une moindre mesure le Royaume-Uni plus tôt. Des compagnies aériennes, dont Lufthansa, ont fait de même. «Le régime a transformé notre pays en Corée du Nord au milieu de l’Europe», a réagi de son côté l’opposante Svetlana Tikhanovskaïa, en exil.