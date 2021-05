Face au risque de grève mardi dans la construction, les patrons étudient l’offre syndicale

Les associations patronales de la construction se sont réunies, lundi avant-midi, pour décider de ce qu’elles feront, à quelques heures du déclenchement possible d’une grève générale dans l’industrie.

Elles doivent arrêter leur position face à l’offre syndicale de conclure les conventions collectives pour 2021-2025, mais en reportant le débat sur le principal point en litige. Ce litige porte sur le recours aux applications mobiles pour enregistrer les heures de travail sur le téléphone personnel des travailleurs, à l’aide de la géolocalisation.

Interrogé à ce sujet lundi, le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, s’est montré optimiste malgré tout. « Moi, je suis confiant surtout, et positif, parce que les parties continuent de tenir des pourparlers. »

L’Alliance syndicale regroupe les cinq organisations syndicales de l’industrie, qui représentent les 190 000 travailleurs. Elle fait face à quatre associations patronales qui représentent des sous-secteurs de l’industrie.

Les salaires ne semblent pas poser problème et des progrès ont été faits quant au régime de retraite et aux assurances collectives.

Géolocalisation pour les heures de travail

Le principal point en litige porte sur le recours aux applications mobiles téléchargées sur le téléphone personnel du travailleur pour enregistrer les heures d’arrivée et de départ du chantier, à l’aide de la géolocalisation.

Les associations patronales y voient une simple façon de moderniser l’industrie et de diminuer la paperasse, avec les traditionnelles « feuilles de temps ». Elles insistent sur le fait que le recours à cette technologie serait volontaire.

L’Alliance syndicale y voit une menace pour la vie privée des travailleurs, à cause de la géolocalisation et du fait qu’il s’agit de l’appareil personnel du travailleur. Elle a même commandé un rapport à une organisation spécialisée en matière de cybersécurité, qui lui donne raison quant à ses craintes.

Les associations patronales répliquent qu’il n’est pas dans l’intention des employeurs de suivre les travailleurs à la trace, toute la journée, lorsqu’ils vont aux toilettes, au café ou parler à un représentant syndical.

Question reportée ?

La FTQ-Construction avait eu gain de cause devant le Tribunal d’arbitrage lorsqu’elle avait contesté le recours à ces applications mobiles. Le tribunal avait jugé que cela contrevenait aux conventions collectives telles que rédigées pour 2017-2021.

Les conventions 2017-2021 stipulent que l’enregistrement des heures de travail doit se faire par un appareil installé aux frais de l’employeur et le plus proche possible de l’entrée du chantier.

Dans le cadre de la présente négociation, les parties cherchent donc à rédiger des clauses pour encadrer le recours à cette technologie dans le respect de la vie privée. Elles doivent aussi prévoir le fait qu’il y a différents fournisseurs de telles applications.

L’enjeu est important pour ces fournisseurs. L’un de ceux-ci, Mobile Punch, avait précisé en entrevue avec La Presse canadienne qu’il enregistrait 25 000 utilisateurs par jour.

Dimanche soir, l’Alliance syndicale a proposé de reporter le règlement de ce litige et de signer entre-temps les conventions collectives, en tenant compte des progrès qui ont été réalisés jusqu’ici dans les négociations.

Le report viserait à attendre l’adoption du projet de loi 64 sur la protection des renseignements personnels. Le texte doit justement clarifier les règles en la matière. Les parties entameraient ensuite des discussions au sujet du pointage par géolocalisation, en respectant le cadre prévu par la loi, a expliqué l’Alliance.

Le ministre Boulet n’a pas voulu se mêler de ce débat ni s’avancer à savoir si le projet de loi 64 rendrait de telles applications avec géolocalisation problématiques, comme le soutient l’Alliance syndicale.

Les associations patronales se sont donc réunies lundi avant-midi. L’Alliance a indiqué attendre leur réponse.

Selon la réponse patronale, l’Alliance pourrait décider qu’elle déclenche une grève générale et illimitée mardi matin. Elle doit donner un préavis de 12 à 24 heures. Mais elle pourrait aussi décider de ne pas déclencher la grève et de poursuivre les discussions.