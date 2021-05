Le corps de l’ancien maire de Rivière-du-Loup Michel Morin a été retrouvé sans vie près du lac Noir dans la municipalité de Saint-Athanase, dans le Bas-Saint-Laurent.

L’homme de 56 ans était porté disparu depuis 20 heures, samedi soir. Il avait quitté sa résidence de Rivière-du-Loup plus tôt dans la journée pour se rendre au lac Noir.

En soirée samedi, le véhicule de M. Morin a été retrouvé sans son conducteur. Le corps de l’homme a été retrouvé dimanche en après-midi à quelques dizaines de mètres du lac, et la Sûreté du Québec (SQ) a confirmé qu’il s’agissait du corps de M. Morin lundi matin.

La SQ a précisé qu’aucune marque de violence apparente n’avait été trouvée sur le corps de M. Morin, et que ce dernier a pu avoir été victime d’un malaise cardiaque ou d’un autre problème de santé.

Une autopsie sera pratiquée sur le corps de M. Morin afin de déterminer la cause exacte du décès.

« Je suis sans voix », a réagi l’actuelle mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, dans un communiqué.

« J’ai travaillé de près avec M. Morin à titre de conseillère municipale dès son arrivée à la mairie et je garde le souvenir de quelqu’un d’intègre et de travaillant, qui maîtrisait ses dossiers. J’invite les Louperivois à marquer une pause pour souligner le départ d’un homme dévoué et immensément fier de sa ville, qui est parti beaucoup trop tôt. »

Les drapeaux de l’hôtel de ville de Rivière-du-Loup seront mis en berne pour une durée minimale de sept jours.

Michel Morin a été maire de Rivière-du-Loup entre 2007 et 2013. Au cours de son passage comme maire, il a notamment mené le parachèvement du parc du Campus-et-de-la-Cité et l’implantation de la collecte des matières organiques. Il a aussi doté la Ville de sa première politique de l’eau.