Ouvert ou fermé pour la Journée nationale des patriotes?

Ouvert

La majorité des centres commerciaux, des magasins et des pharmacies seront ouverts le 24 mai. D’ailleurs, la Journée nationale des patriotes coïncidera cette année avec la levée des mesures spéciales d’urgence en vigueur dans trois MRC situées dans les régions de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Dans ces secteurs, les commerces non essentiels pourront rouvrir leurs portes, tandis que le couvre-feu sera repoussé à 21 h 30 lundi.

Dans l’ensemble du Québec, la majorité des succursales de la Société des alcools du Québec seront ouvertes lundi, tout comme les marchés publics de Montréal, qui le seront pendant l’ensemble de ce long week-end.

Les installations d’Espace pour la vie, soit le Biodôme, le Jardin botanique et le Planétarium, seront accessibles toute la fin de semaine ainsi que lundi. Le musée Pointe-à-Callière, dans le Vieux-Montréal, sera également ouvert lundi, tout comme le Musée d’art contemporain, au centre-ville.

Quant aux collectes des déchets, des matières recyclables et du compostage, celles-ci auront lieu aux horaires habituels dans la majorité des arrondissements montréalais.