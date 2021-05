Mobilisation à Montréal pour dénoncer «l’insuffisance» du projet de loi 96

Plus d’une centaine de personnes manifestent vendredi soir à Montréal pour dénoncer le projet de loi 96 du gouvernement Legault, jugé insuffisant par plusieurs militants.

Des jeunes, des familles et des personnes âgées se sont réunis vers 17 h au pied du mont Royal dans le cadre d’une manifestation organisée entre autres par la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) et le Mouvement des jeunes souverainistes. Celle-ci vise à dénoncer « l’insuffisance des mesures » incluses dans le projet de loi 96 pour la protection de la langue française présenté la semaine dernière par le gouvernement de François Legault. Le volumineux document s’attaque à toutes les sphères de la société, en passant par l’immigration, les commerces et l’éducation, entre autres.

Plusieurs militants rencontrés par Le Devoir vendredi ont toutefois déploré que ce projet de loi ne prévoie pas une application mur à mur de la Loi 101 à tous les cégeps. Certains estiment aussi que Québec devrait réduire ses seuils migratoires pour prévenir le déclin du français dans la province ou encore offrir plus de programmes de francisation aux nouveaux arrivants.

« Le Québec français est en train de mourir », laisse tomber Maxime Barbeau, un manifestant qui s’est dit « complètement déprimé » par cette situation. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre-Plamondon, s’est aussi déplacé sur place pour dénoncer « l’insuffisance » de ce projet de loi.

Peu avant 18 h, les manifestants ont entamé une marche d’environ 3 km en direction de la statue de Félix Leclerc située près du parc La Fontaine. Des policiers à vélo et a cheval encadrent la marche pacifique marquée par les slogans nationalistes et les drapeaux du Québec qui flottent dans les airs.

D’autres détails suivront.