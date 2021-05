Les hospitalisations liées à la COVID-19 toujours en baisse au Québec

Québec signale vendredi 752 nouveaux cas de COVID-19 et une importante baisse des hospitalisations.

Le bilan provincial s’élève à 366 394 personnes infectées depuis le début de la pandémie — dont 348 694 sont rétablies — et 11 075 décès.

Neuf nouveaux décès ont été rapportés : aucun n’est survenu dans les 24 dernières heures, six se sont produits entre le 14 et le 19 mai et trois avant le 14 mai.

On compte 437 hospitalisations, une diminution de 23 par rapport à la veille. Parmi ces patients, 106 se trouvent aux soins intensifs, une baisse d’un.

Un total de 33 373 prélèvements ont été réalisés le 19 mai.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Notre tableau de bord sur l'évolution de la pandémie

Pour ce qui est de la vaccination, 107 261 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 4 747 192 sur 5 595 489 doses reçues au total.

En tout, 410 670 des 458 640 doses du vaccin de Pfizer encore attendues cette semaine ont été livrées jeudi dans les régions. Les 47 970 doses restantes arriveront mardi. On attend toujours 233 960 doses du vaccin de Moderna.