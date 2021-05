Qu’en est-il du pont de l’Île-aux-Tourtes ?

Le pont de l’Île-aux-Tourtes, qui relie Senneville et Vaudreuil-Dorion à l’extrémité ouest de Montréal, a été fermé à la circulation jeudi soir, parce que « la sécurité des usagers » était en jeu, selon Québec.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, rencontreront la presse à 10 h ce matin pour en dévoiler davantage sur l’état de la structure.

La fermeture de ce pont, qui accueille quelque 87 000 véhicules par jour, causait déjà des maux de tête aux automobilistes, jeudi soir. On pourrait savoir ce matin pendant combien de temps la structure sera fermée.