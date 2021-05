La police de Longueuil à la recherche d’un homme qui a harcelé son ex-conjointe

Un homme violent qui a harcelé son ex-conjointe alors qu’il lui est interdit de communiquer avec elle est recherché par les policiers de Longueuil. Mehdi Boutaleb devra faire face à plusieurs accusations dans un contexte de violence.

L’homme de 29 ans cumule les non-respects de conditions dans des dossiers de violence conjugale. Malgré un interdit de contact, il aurait été harcelant avec son ancienne conjointe. Les documents judiciaires font aussi état de voies de fait.

Sur sa page Facebook, le corps de police a publié jeudi une photo de l’homme de 29 ans et a demandé l’aide des citoyens pour le retrouver rapidement. La police complète sa description en indiquant que l’homme mesure 165 cm et pèse 68 kg. Il a les cheveux bruns et les yeux bruns.

Le Service de police de la Ville de Longueuil invite quiconque détient des informations criminelles au sujet de Boutaleb à les transmettre à l’enquêteur au dossier en composant le 450 646-8500, et rappelle que toute information sera traitée de façon confidentielle.