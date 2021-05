L’infirmière qui a tenu des propos insultants envers Joyce Echaquan s’excuse auprès de la famille

En pleurs, visiblement très nerveuse, l’infirmière qui a tenu des propos dégradants envers Joyce Echaquan avant son décès s’excuse auprès de la famille. Au sixième jour des audiences de l’enquête publique sur la mort de la femme atikamekw, l’infirmière qui a été congédiée a plaidé la surcharge de travail et l’épuisement.

« Je n’ai jamais voulu le décès de cette patiente-là. Je le sais, j’ai été super méchante et je regrette tellement. Je m’excuse, je ne voulais pas de mal. J’étais à boutte. Je m’excuse à ma famille et à mes confrères de travail. J’ai pas fait exprès. Ce n’est pas moi. »

Lorsqu’elle a vu la patiente par terre, dans la salle d’isolement, qui ne répondait pas au personnel, elle dit avoir perdu la carte. « Je me suis fâchée. Je n’ai jamais dit ça à un patient. Pis je ne me suis pas fâchée après elle, pas parce que la patiente est atikamekw, je me suis fâchée à cause de la surcharge, de la pression. J’ai mon travail, j’aide [la candidate à l’exercice de la profession infirmière] à faire son travail. Ç’a fait : “Je n’en peux plus.” »

Par la suite, elle a pris le cellulaire de la patiente pour le déplacer afin de pouvoir replacer la patiente et elle a vu son visage sur l’appareil. « Et là, je pèse sur le premier bouton que je comprends : supprimer. Mais moi, je crois que c’est enregistré dans son cellulaire. Je ne sais pas que c’est sur Facebook. »

Plus tard, son employeur lui a fait écouter la vidéo : « Quand on m’a fait écouter ça, je me suis dit : “Ce n’est pas moi. Ce n’est pas moi.” Je veux m’excuser. Je suis désolée. J’ai toujours été une bonne nurse. »

