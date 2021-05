Le décès de Joyce Echaquan a creusé le fossé entre les Atikamekw et le personnel soignant à Joliette

Une préposée aux bénéficiaires de l’hôpital de Joliette affirme que le décès tragique de Joyce Echaquan a créé un « plus grand fossé » entre les Atikamekw et le personnel soignant. « Ils ont peur de nous, et nous, on a peur d’eux », a soutenu la dame, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

« On ne sait plus comment leur parler, a-t-elle affirmé, au cinquième jour de l’enquête publique de la coroner sur le décès de Joyce Echaquan. Le fossé était peut-être déjà creusé, mais là, il l’est encore plus. [On se demande :] est-ce que je dis la bonne affaire ? Est-ce que je m’y prends de la bonne façon ? C’est comment ils se sentent envers moi, et moi envers eux. Les deux, on a peur. Ç’a créé un plus grand fossé. »

La dame raconte que la barrière de la langue existe depuis longtemps dans le milieu de soins et que les interprètes n’y sont pas toujours disponibles. « Moi, je ne comprends pas leur langue et ils ne comprennent pas la mienne, ça crée une peur. » Elle ajoute que le personnel de l’urgence ne prend pas toujours le temps de s’assurer que la personne comprend bien.

Son plus gros malaise, en 20 ans de travail à l’urgence, est survenu alors qu’elle piquait une enfant et que la famille, à ses côtés, parlait en atikamekw. « Je ne comprends pas leur langue, tu te demandes : sont-tu en train de parler de moi ? J’ai-tu fait quelque chose de pas correct ? Je n’ai jamais eu de problème avec les Atikamekw, mais là, c’est pire parce que les deux parties ont peur. »

Elle soutient que l’hôpital aurait dû faire beaucoup plus, et ce, bien avant le décès de Mme Echaquan. « Il y a bien des choses qu’on aurait pu faire avant pour que ça ne se produise pas, pour qu’on puisse avoir une belle relation. On a laissé aller les choses avec les années et, aujourd’hui, le plus tard, c’est ça : il a fallu que quelqu’un décède pour qu’on comprenne que ça ne marchait pas. »

D’autres détails suivront.