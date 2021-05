Le gastro-entérologue qui a vu Joyce Echaquan a jugé qu’elle était en état de «sevrage»

Le gastro-entérologue qui a vu Joyce Echaquan la veille de sa mort a jugé qu’elle était en état de « sevrage », a-t-on appris au troisième jour des audiences de l’enquête publique du coroner. Ce dernier aurait refusé de la prendre en charge, vu son état, la référant plutôt à un médecin de famille et à une intervenante en dépendance. « On l’a perdu dans la stratosphère », a résumé la coroner Me Géhane Kamel, visiblement inquiète du trou de services dans la prise en charge de Mme Echaquan.

À la fin de son quart de travail, le matin du 27 octobre, l’urgentologue Mahée Boisvert, qui a accueilli Joyce Echaquan, a transféré le dossier au gastro-entérologue Jean-Philippe Blais. Celui-ci, invité à livrer son témoignage au palais de justice de Trois-Rivières lundi matin, a indiqué avoir vu la patiente le lendemain matin. Il note « une très bonne collaboration » de la patiente.

Le gastro-entérologue indique avoir posé à la patiente « les questions d’usage » sur ses douleurs et sur ses habitudes de vie. Celle-ci lui aurait alors indiqué qu’elle consommait du cannabis de façon régulière et qu’elle avait cessé récemment de consommer des narcotiques prescrits pour la douleur, car ce n’était pas bon pour sa santé.

Le médecin spécialiste, âgé de 30 ans, avait également vu dans son dossier qu’elle avait un « trouble de personnalité limite » et une « possible dépendance aux narcotiques », mais il assure que cela n’a pas altéré son jugement sur la patiente.

« Mon diagnostic était un état de sevrage »

Or, en soirée, le Dr Blais estime que la situation devient « plus délicate » lorsqu’il reçoit un appel d’une infirmière qui lui indique que la patiente est « très agitée et qu’elle venait de se jeter en bas de sa civière ». Elle parle d’un « geste théâtral ».

Le témoignage de sa voisine de civière à l’urgence, publié dans Le Devoir samedi dernier, indiquait que Joyce Echaquan était tombée de sa civière et que le personnel ne la prenait pas au sérieux, affirmant qu’elle s’était jetée à terre.

Le gastro-entérologue est alors revenu lui demander « avec un peu d’insistance » des questions sur sa consommation. « Son état clinique rappelait beaucoup un état de sevrage », a indiqué le médecin devant la coroner. Elle lui aurait finalement indiqué qu’elle prenait des opiacés. « Mon diagnostic était un état de sevrage aux narcotiques »

Il a alors prescrit une faible dose de morphine pour diminuer les symptômes. C’est ce qu’il jugeait le plus sécuritaire en attendant que celle-ci soit prise en charge le lendemain par un médecin de famille qui, avec une intervenante en dépendance, pourrait faire un plan de sevrage de façon qu’elle puisse retourner à la maison en toute sécurité.

Il indique avoir alors informé le médecin à la coordination qui prenait la relève du fait qu’il y avait une patiente en sevrage et a quitté l’hôpital.

Manque de communication

Mais ce n’est qu’aux petites heures du matin que l’urgentologue Mahée Boisvert, qui avait reçu la patiente la veille, a été avisée par une infirmière que le gastro-entérologue n’avait pas pris en charge la patiente comme prévu. « On m’a avisé qu’il y avait eu un épisode d’agitation et des éléments de sevrage qui dépassaient [son champ d’expertise], a témoigné l’urgentologue. Il ne voulait pas la prendre en charge. ».

Jusqu’à son départ, vers les 8 h du matin, celle-ci n’est pas retournée au chevet de Mme Echaquan.

La coroner a réagi fortement à cette information, disant vouloir connaître la chronologie exacte de la prise en charge de Mme Echaquan pour s’assurer que la patiente n’était pas « tombée entre deux craques ».

Questionné à savoir s’il aurait agi de la même façon s’il avait pu revoir sa patiente, à la lumière des informations que l’on connaît aujourd’hui, le gastro-entérologue a laissé entrevoir son trouble. « C’est la question que je me pose depuis ces événements, enquête du coroner ou pas, a-t-il répondu. J’essaie de voir ce que j’aurais pu faire différemment. »

« Peut-être que je vais me dire que cette décision-là n’a pas été la meilleure », avoue-t-il, disant attendre de voir les informations qui seront révélées lors de l’enquête. « Mais j’ai fait le maximum que je pouvais à ce moment-là », ajoute-t-il.

« Moi-même, je ne comprends pas ce qui est arrivé, c’est quelque chose qui m’attriste qu’on n’ait pas de réponses. »