Israël s’enfonce dans la violence

Le cycle de violence dans lequel est plongé Israël se poursuit. Hier encore, des bombardements sur Gaza ont fait 42 morts, dont au moins 8 enfants et 2 médecins. Le premier ministre d’Israël, Benjamin Nétanyahou, a réitéré que l’opération allait encore «prendre du temps».

L’intensité des hostilités a atteint un sommet «jamais vu auparavant», s’est d’ailleurs alarmé Robert Mardini, directeur général de la Croix-Rouge.

À Montréal, après une fin de semaine de manifestations houleuses, une autre marche est prévue ce matin devant le consulat israélien. Cette fois, des Montréalais juifs et palestiniens «uniront leurs voix pour exiger la fin de l’apartheid et de l’agression israélienne, et demander au Canada d’imposer des sanctions à Israël», ont indiqué par communiqué les cinq associations qui organisent ce rassemblement.