Quoi retenir de la fin de semaine?

Des manifestations pour l’immigration

Un rassemblement a eu lieu dimanche à Montréal pour réclamer un élargissement du nouveau programme d’accès à la résidence permanente entré en vigueur le 6 mai dernier. Drapeaux et pancartes à la main, les manifestants ont demandé l’inclusion de tous les immigrants dans ce programme. Actuellement, les demandeurs d’asile et certains travailleurs étrangers temporaires ne sont pas inclus: ce sont plutôt 90 000 travailleurs essentiels et étudiants étrangers diplômés qui devraient en bénéficier.

Dans le même ordre d’idées, la veille, plus d’une centaine de personnes ont manifesté au centre-ville pour dénoncer la lenteur du traitement des demandes de résidence permanente des travailleurs étrangers établis au Québec, qui place nombre d’entre eux dans une situation précaire en plus de fragmenter des familles.

L’événement, organisé par plusieurs groupes communautaires, s’est déroulé devant les bureaux d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). De nombreux manifestants brandissaient des affiches pour déplorer un délai de traitement qui atteint souvent plus de deux ans pour l’obtention d’une résidence permanente au Québec. Ailleurs au Canada, le délai pour obtenir celle-ci est d’environ six mois, et c’est pourquoi certains songent à changer de province.