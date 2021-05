Un rassemblement pro-Israël tourne à l'affrontement à Montréal

La flambée de violence en Israël et à Gaza s’est transposée à Montréal, dimanche, où les tensions étaient vives entre des manifestants souhaitant démonter leur soutien aux deux camps.

Quelques centaines de personnes, drapeau d’Israël en main, ont pris place en milieu de journée au square Dorchester, au centre-ville de Montréal, pour clamer leur appui à l’État hébreu. À un jet de pierre, des dizaines de partisans de la Palestine s’exprimaient de la même façon.

La tension a monté d’un cran lorsque des bagarres ont éclaté entre manifestants des deux côtés. Les rassemblements ont ensuite tourné au vinaigre lorsque des projectiles ont été lancés en direction des manifestants pro-Israël. Les rassemblements ont été déclarés illégaux par le Service de police de la Ville de Montréal.

Tout au long de l’après-midi, les manifestants pro-palestiniens n’ont toutefois cessé de manifester bruyamment au centre-ville. Les protestataires ont plusieurs fois bloqué la circulation et fait éclaté des pétards, s’éparpillant à la vue des policiers. Les forces antiémeute ont été déployées, usant notamment de gaz lacrymogène pour disperser la foule.

Ryan Moujid, foulard de la Palestine au cou, raconte vouloir démontrer sa solidarité. « On fait réaliser au monde qu’il y a des gens qui meurent en Palestine. Du moment que tu vois un enfant, un bébé, une petite fille mourir, ça fait quelque chose. On est là parce qu’on veut du changement. S’il n’y a pas de changements, ça va aller plus loin », prévient-il. « À chaque fois qu’il va y avoir des manifestations pour Israël, ça va toujours [dégénérer] comme ça. »

« On est venu défendre notre pays », ajoute Mohammed, qui n’a pas voulu révéler son nom de famille, mais dit venir du Maroc. « Ils sont en train de tuer du monde comme nous. »

En fuyant la manifestation, plusieurs supporters pro-Israël ont dû se réfugier dans les commerces du centre-ville et s’abriter derrière le mobilier, de peur d’être repérés par les membres du clan adverse.

Dans une de ces boutiques, le rabbin Maimon Pinto déplore les violences et plaide qu’en Israël, nombre de musulmans et de juifs s’entendent bien. « Tout le monde a le droit de dire ce qu’il pense, mais ils n’ont pas le droit de lever la main, de frapper, de briser… ». À ses côtés, un membre de la communauté hassidique affirme qu’on lui a craché dessus. « Chacun a droit de manifester. On vit dans une société démocratique. Chacun son tour de dire ce qu’il pense sans que ça devienne dramatique », défend le rabbin. « Un temps de guerre c’est toujours sérieux, mais il doit y avoir des limites aussi. Il ne faut pas créer une autre guerre ici non plus. »

Un bilan des manifestations doit être dressé plus tard dans la journée par le SPVM.

Les hostilités à un sommet

Entre-temps, à Gaza, des frappes israéliennes ont détruit trois immeubles et fait au moins 42 morts, ce qui en fait l’attaque la plus meurtrière de cette escalade militaire, selon les secours palestiniens.

Malgré les efforts de médiation de la communauté internationale, le premier ministre israélien a laissé savoir que ce conflit est loin de se résorber.

Les combats se sont intensifiés au cours de la dernière semaine, atteignant un sommet depuis 2014.

Dans un discours télévisé, Benjamin Nétanyahou a dit vouloir faire payer le Hamas, qui continue de tirer des roquettes dans des zones civiles.

Avec La Presse canadienne