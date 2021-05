1 Montréal, 10 mai 2021 | «Pascale Bussières et Jean-François Casabonne pour la pièce «J’ai cru vous voir», à Espace Go, ici dans le décor de la pièce. Les deux comédiens ont été très généreux durant cette séance photo, improvisant et inventant postures, poses et contorsions pour m’aider à condenser la pièce en une simple image.» Valérian Mazataud Le Devoir