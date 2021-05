Quoi surveiller en fin de semaine?

Québec solidaire en conseil national

Le parti Québec solidaire (QS) est rassemblé virtuellement samedi et dimanche pour son conseil national. Et l’unité des troupes pourrait être mise à l’épreuve par des conflits internes venant de sa frange la plus militante.

Parmi les enjeux auxquels aura à faire face QS se trouve l’approche de son Collectif antiraciste décolonial (CAD) qui juge que le parti de gauche s’est éloigné de sa base en voulant se déplacer vers le centre de l’échiquier politique. Mais le CAD, qui fera ce week-end l’objet d’une motion de blâme, est aussi critiqué par des militants du parti qui estiment que le collectif tente de s’approprier la cause de l’antiracisme et intimide ses pairs.