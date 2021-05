COVID : la surmortalité au Canada

Statistique Canada diffusera ce matin des données sur les cas confirmés de COVID-19 au pays ainsi que sur les décès et la surmortalité qu’elle a engendrés entre janvier 2020 et février 2021. Les derniers chiffres donnaient un portrait des 10 premiers mois de 2020, et l’agence notait que le Canada avait enregistré 12 067 morts de plus que ce que prévoyaient les projections.

Au Québec, la vaccination s’ouvre officiellement aux 18 ans et plus, même si les prises de rendez-vous sont possibles depuis jeudi soir. Les plus jeunes pourront aussi avoir accès aux vaccins sans rendez-vous proposés au Palais de congrès de Montréal ce matin.