L’enquête publique du coroner sur la mort de Joyce Echaquan commence

L’enquête publique du coroner sur la mort de Joyce Echaquan a débuté ce jeudi matin au palais de justice de Trois-Rivières. Le conjoint, une fille et la mère de la défunte doivent témoigner en cette première journée d’audience qui s’annonce chargée d’émotions.

« Je vais tout écouter, tout analyser les témoignages. Essayer de comprendre, comme vous », a déclaré Carol Dubé, le conjoint de la femme atikamekw de 37 ans décédée en septembre dernier après avoir été l’objet d’insultes racistes au centre hospitalier régional de Lanaudière.

Plusieurs membres de la communauté de Manawan sont présents pour assister à l’audience. Une courte cérémonie a eu lieu avant l’exercice, où les participants autochtones ont été aspergés de quelques volutes de fumée.

« On espère évidemment que les gouvernements vont porter attention à ce qui va se passer pendant l’enquête, à qu’est-ce qui va en ressortir, a dit l’avocat de la famille, Patrick Martin-Ménard. [On espère] que les recommandations de la coroner vont donner lieu à une volonté politique de mettre en place un véritable changement, et non pas être tablettées et oubliées. »

Carol Dubé se dit « confiant » à l’approche de la livraison de son témoignage devant la coroner Géhane Kamel. Toutefois, il est surtout là pour entendre les autres personnes impliquées. Plusieurs de ses enfants, petits et grands, l’accompagnent.

Une soixantaine de témoins, d’experts et d’avocats tenteront d’éclaircir les circonstances de ce drame au courant des prochaines semaines. Cette enquête ne constitue pas un procès, mais plutôt une analyse pour « déterminer les causes et les circonstances du décès et de formuler, s’il y a lieu, des recommandations ».

Parmi les autres personnes appelées à témoigner, citons le chirurgien Stanley Vollant, la présidente de Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel, et l’ancien p.d.-g. du CISSS de Lanaudière Daniel Castonguay. Plusieurs infirmières, préposées aux bénéficiaires et médecins du centre hospitalier de Lanaudière livreront aussi leur point de vue.

« Tout le monde a été bouleversé par l’événement. Maintenant, on veut des réponses à nos questions », a déclaré mercredi le chef Constant Awashish. « Ça va être un exercice qui va permettre au moins d’arriver avec quelques réponses et enlever un certain poids. Bien que ça n’enlèvera pas tout le poids. »

Les audiences doivent se terminer le 2 juin.

Avec Jessica Nadeau et Jean Louis Bordeleau