Enquête sur la mort de Joyce Echaquan

C’est aujourd’hui que s’ouvrent les audiences publiques en lien avec le décès de Joyce Echaquan, cette femme de la communauté atikamekw de Manawan qui est morte à l’hôpital de Joliette, victime d’insultes racistes du personnel médical le 28 septembre 2020.

L’enquête publique se déroulera au palais de justice de Trois-Rivières. Treize jours étalés sur quatre semaines sont prévus à l’horaire. En ouverture, aujourd’hui, on devrait entendre les témoignages de son conjoint, Carol Dubé, de sa fille et de sa mère. Une trentaine d’employés seront aussi entendus au fil de l’enquête devant éclaircir la mort de Mme Echaquan, à l’âge de 37 ans.