Tensions entre Israël et la Palestine

La situation s’est vite dégradée lundi entre Israël et la Palestine, provoquant des tirs de roquettes de chaque camp et menant à une escalade de violence qui prenait ses racines dans des affrontements sur l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme.

Il faudra voir si les nombreux appels au calme de la communauté internationale seront entendus sur le terrain. Lundi, le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a déclaré qu’« Israël réagira avec force […], celui qui attaque paiera le prix fort. »