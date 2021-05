Plus de garderies

Le manque de place en garderie paralyse de plus en plus de familles québécoises. Plus de 51 000 enfants attendent toujours une place en garderie au Québec, le bilan le plus élevé à ce jour.

Des manifestants ont d'ailleurs dénoncé hier les conditions de travail qui poussent les éducatrices à déserter la profession.

Devant cette grogne populaire, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe (en photo), annoncera aujourd’hui la création d’installations temporaires de service de garde.