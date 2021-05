Quoi retenir de la fin de semaine?

Des manifestations partout dans la province

À l’occasion de la fête des Mères, des parents et des éducatrices se sont mobilisés dimanche matin dans une dizaine de villes de la province pour dénoncer le manque de place dans les garderies au Québec et les conditions de travail qui poussent les éducatrices à déserter la profession. À l’heure actuelle, près de 51 000 enfants sont en attente d’une place en garderie.

À Montréal, les manifestants se sont réunis au parc La Fontaine, dont la porte-parole du Parti québécois pour la famille, Véronique Hivon, qui craint qu’un recul de la présence des femmes sur le marché du travail freine une relance économique saine. «Le plus urgent est de stopper l’hémorragie des départs d’éducatrices. On suggère un montant forfaitaire de 4000 $ pour leur permettre de rester le temps que la prochaine négociation puisse aboutir», a-t-elle déclaré.

La veille, des centaines de personnes avaient manifesté afin de dénoncer un projet de centre de transbordement de conteneurs dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Inquiets par les répercussions de ce projet sur leur quotidien et leur santé, des résidents ont réclamé des mesures de mitigation, voire l’annulation du projet pour en faire un grand espace vert.

L’entreprise Ray-Mont Logistiques a en effet acquis un terrain vague dans le secteur Assomption sud, où des wagons de train et des camions destinés à l’exportation de matières transiteront. «On est déjà l’arrondissement qui a la pire qualité de l’air à Montréal et, là, on va détruire complètement tous les milieux naturels qu’on avait et créer des îlots de chaleur hallucinants qui ne vont apporter qu’un empiétement de nuisances et un empilage de développements», a déploré la porte-parole du regroupement Mobilisation 6600, Anaïs Houde.

Samedi, une autre manifestation a également eu lieu dans la métropole, cette fois pour réclamer davantage de logements sociaux. Les participants ont demandé au gouvernement caquiste des investissements supplémentaires pour régler rapidement la crise du logement. «On a l’impression qu’il va y avoir encore de trop nombreux ménages qui risquent de se retrouver sans bail au 1er juillet», a déclaré la porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme.