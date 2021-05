Le Palais de justice de Roberval parti en fumée

Le palais de justice de Roberval a été la proie des flammes samedi soir, un an et demi après le début du projet d’agrandissement et de rénovation d’une valeur de 66 millions de dollars. Même s’il était difficile de connaître l’ampleur des dégâts, un des plus vieux édifices patrimoniaux de la ville risque de disparaître.

« C’est une méchante grosse perte, surtout que c’était le plus gros bâtiment patrimonial de la ville », a lancé le maire de Roberval, Sabin Côté, catastrophé devant l’ampleur des dégâts. La construction du palais de justice datait de 1912 et c’était le plus gros bâtiment patrimonial de Roberval.

C’est à 18 h 48 que l’appel général pour l’alarme incendie a été envoyé et le délai d’intervention a été d’environ 11 minutes, a poursuivi le premier magistrat. Les six casernes de Roberval ont immédiatement été déployées sur les lieux, et quelques minutes plus tard, les pompiers de Saint-Félicien et de Mashteuiatsh ont été appelés en renfort. Au total, on comptait plus de 50 pompiers sur les lieux de l’incendie.

Selon les informations préliminaires récoltées auprès du maire, le feu a pris entre les deux bâtiments, soit celui en construction et le palais de justice, au troisième étage. Une enquête devra déterminer les causes exactes de l’incendie, mais un trouble électrique semblait la cause la plus probable.

Le feu a causé beaucoup plus de dommages dans l’ancienne partie, alors que ce sont principalement les échafaudages qui ont brûlé dans la partie en construction. Selon des témoins sur les lieux, l’incendie était à son comble vers 19 h 45, alors que le pignon du bâtiment brûlait vivement. Un énorme panache de fumée était alors visible à des kilomètres à la ronde.

Les pompiers ont dû évacuer et arroser abondamment les bâtiments voisins, afin d’éviter qu’ils ne soient la proie des flammes à leur tour. À un certain moment, une légère brise s’est levée créant un risque pour la Plaza Roberval, mais qui a rapidement été maîtrisé par les pompiers. L’énorme grue qui trônait au-dessus du chantier a aussi été arrosée abondamment pour éviter qu’elle ne s’affaisse.

« Tout est parti en fumée »

Nancy Guillemette, la députée caquiste de la circonscription de Roberval, s’était aussi déplacée sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts. « On n’avait vraiment pas besoin de ça, d’autant plus que le projet avançait rondement et que la construction était dans les temps », a-t-elle souligné.

Trente ans après les premiers pourparlers pour agrandir le Palais de justice de Roberval, le projet de construction avait finalement été annoncé par le gouvernement libéral en 2018, et à nouveau après l’arrivée au pouvoir de la CAQ au printemps 2019. Les travaux ont commencé en septembre 2019. Le projet, évalué à 66 millions de dollars devait être complété en 2024.

Le projet d’agrandissement visait à harmoniser le bâtiment ancestral avec un bâtiment contemporain. « Les architectes nous ont convaincus que c’était la meilleure façon de mettre le bâtiment en valeur, mais là tout est parti en fumée et on doit faire un pas de recul », a souligné le maire.

Vers 21 h 30, la structure tenait toujours, le feu semblait maîtrisé et seules quelques petites flammes pouvaient être aperçues.