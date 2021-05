Benoit Cardinal reconnu coupable

Benoit Cardinal a été déclaré coupable samedi du meurtre prémédité de sa conjointe Jaël Cantin, battue à mort le 16 janvier 2020 dans leur résidence de Mascouche. Après deux jours de délibérations, le jury a rendu son verdict en avant-midi au palais de justice de Joliette.

L’homme de 35 ans écope donc automatiquement d’une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

La Couronne a donc réussi à convaincre le jury que l’ex-éducateur en centre jeunesse est non seulement l’auteur du meurtre, mais qu’il a de surcroît planifié son geste. Jaël Cantin, 33 ans et mère de six enfants, est décédée d’un traumatisme contondant à la tête après avoir été battue à mort dans sa résidence de Mascouche.

L’aspect prémédité du geste reposait sur deux éléments de preuve: les pages internet incriminantes consultées par l’accusé dans les jours précédant le meurtre (Comment tuer un homme sans laisser de traces / Comment réaliser le crime parfait ? - Réaliser le meurtre parfait ?) et le témoignage d’une adolescente de 16 ans qui résidait dans le centre jeunesse de Laval où travaillait Benoit Cardinal à titre d’éducateur.

L’adolescente - dont l’identité est protégée par une ordonnance de la cour - a raconté au jury que l’accusé lui avait confié vouloir tuer sa conjointe. « Il m’a dit : “Je vais la tuer. Je vais la faire souffrir. Elle m’a tellement fait souffrir dans le passé” », a-t-elle témoigné.

La jeune femme a aussi déclaré sous serment que Benoit Cardinal lui avait détaillé les trois plans qu’il avait élaborés pour tuer sa conjointe: simuler un suicide, la pousser dans les escaliers ou faire croire à une invasion de domicile dans laquelle il serait lui aussi blessé.

Les premiers policiers et ambulanciers appelés sur la rue des Anglais la nuit du meurtre avaient été informés qu’il s’agissait d’une invasion de domicile. Benoit Cardinal avait d’ailleurs fourni une description de l’intrus présumé, qu’il a décrit comme étant un Arabe.

Aucun policier ou technicien en identité judiciaire n’ont toutefois trouvé de traces d’entrée par effraction ou encore d’indices laissant croire qu’une bagarre avait eu lieu dans la chambre à coucher où s’est déroulé le meurtre.

Toutes les traces de sang prélevées sur la scène de crime comportaient soit l’ADN de la victime, soit celui de l’accusé. Et aucun enfant présent dans la maison la nuit du meurtre n’a entendu la voix d’un intrus.



Pas de défense

Les avocats de Benoit Cardinal ont décidé de ne pas présenter de défense au procès de leur client qui se tenait devant la juge Johanne St-Gelais de la Cour supérieure. L’accusé n’a donc pas témoigné et n’a ainsi pas pu faire connaître au jury sa version des faits.

Une fois le jury séquestré, on a pu apprendre que la nuit du meurtre, le père de six enfants avait dit aux premiers répondants qu’un homme s’était introduit dans la résidence familiale et qu’il avait frappé sa conjointe à plusieurs reprises. Benoit Cardinal avait même donné aux policiers une description physique du suspect, avec qui il disait s’être battu.

Décision unanime

Réunis à huis clos à Joliette, les 12 jurés avaient entamé leurs délibérations jeudi après-midi. Ils devaient s’entendre sur un verdict unanime pour qu’une décision soit rendue.

Le jury ignorait que Benoit Cardinal avait fait l’objet d’une enquête de la part du corps de police de Laval concernant des allégations d’agressions sexuelles sur neuf adolescentes de la part de l’éducateur, qui travaillait dans un centre jeunesse de Laval avant son renvoi, quelques jours avant le meurtre de Mme Cantin.

Le jury ignorait aussi que M. Cardinal a un trouble de personnalité limite, qu’il a déjà fait une dépression et qu’il a eu une relation extraconjugale en 2017.