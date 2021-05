Quoi surveiller en fin de semaine?

Des résultats aux élections britanniques

Les résultats des élections locales au Royaume-Uni devraient être plus clairs et plus complets en fin de semaine. Le premier ministre conservateur Boris Johnson se montrait enthousiasmé par des résultats « très encourageants », notamment dans le nord de l’Angleterre.

Le scrutin avait valeur de test cohésif pour le Royaume-Uni, avec le renouvellement aussi du Parlement écossais. Vendredi, la première ministre écossaise et cheffe du parti indépendantiste SNP, Nicola Sturgeon, a promis aux Écossais un nouveau référendum d’autodétermination « le moment venu » en cas de victoire.