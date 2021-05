4 Montréal, 3 mai 2021 | «La distribution de la pièce "Violette" de la compagnie Joe Jack et John, à l’Espace Libre. De gauche à droite : Stephanie Colle, interprète, Catherine Bourgeois, metteuse en scène, et Anne Tremblay, interprète. C’était un beau moment de photo de pouvoir assister à l’une des dernières répétitions avant le lancement du projet qui mêle théâtre vivant et réalité virtuelle.» Valérian Mazataud Le Devoir