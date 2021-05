Une aide aux restos et aux bars

Après avoir évoqué une ouverture des terrasses le 1er juin — n’en déplaise au ministre de la Santé —, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, doit annoncer aujourd’hui un nouvel investissement pour soutenir les restaurants et les bars.

Elle sera entre autres accompagnée du responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin, et du président de la Nouvelle Association des bars du Québec, Pierre Thibault.

« On a besoin de subventions pour nous permettre de fonctionner durant les premiers mois, soulignait ce dernier au Devoir. Si les heures d’ouverture sont restreintes et qu’on peut remplir 50 % de notre salle, on a besoin de 50 % de liquidités supplémentaires pour assumer les coûts fixes. »