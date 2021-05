Le marché canadien de l’habitation

Au moment où le marché de l’immobilier s’affole au Québec, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) apportera un nouvel éclairage sur la situation au pays. Elle rend aujourd’hui publiques ses plus récentes perspectives sur le marché de l’habitation dans les 18 plus grandes régions métropolitaines au Canada.

Pas plus tard que mardi, la SCHL estimait que la hausse des prix sur le marché immobilier pourrait complexifier l’atteinte de sa cible de permettre d’ici 10 ans à tous les Canadiens d’avoir accès à un logement qu’ils ont les moyens de se payer.

Les ventes de logements au Canada ont atteint un niveau record pour un mois de mars.