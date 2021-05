Un virage majeur en faveur de la prévention, la mise en place d’un leadership fort pour coordonner les différentes instances d’aide à l’enfance et une réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse : voici le noyau dur des recommandations du rapport de la commission Laurent sur les droits des enfants rendu public lundi. « Il faut investir massivement dans les services de prévention », affirment les commissaires par la voix de la présidente, Régine Laurent.

La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, lancée le 30 mai 2019, constate dans son rapport final l’inefficacité de la réforme des services de santé opérée en 2015 — du moins en ce qui a trait aux services sociaux destinés à l’enfance. À cet égard, la commission recommande au gouvernement Legault de faire en quelque sorte marche arrière, en créant une gestion et une coordination plus autonomes pour l’aide à l’enfance. Et elle propose la création d’un directeur national de la protection de la jeunesse, placé sous l’égide du ministère de la Santé, afin d’« adapter le modèle des CISSS-CIUSSS à la réalité des services sociaux ».

Un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants devrait aussi être créé afin de représenter les enfants et leurs intérêts au sein de l’État. La population québécoise est constituée de 19 % d’enfants.

La commission Laurent recommande surtout d’investir massivement et sans tarder du côté de la prévention. Le nombre de signalements reçus par les Directions de la protection de la jeunesse (DPJ) a plus que doublé en 25 ans. Or la DPJ est désormais perçue à tort comme la porte d’entrée pour accéder à des services d’aide. Les services de première ligne capables de prévenir la maltraitance n’ont pas été suffisamment soutenus, constate-t-on.

Le financement des services de première ligne et de prévention s’avère insuffisant, martèle la commission Laurent. Cela entraîne des conséquences sociales très coûteuses pour le Québec. Les coûts directs et indirects sont estimés à 4 milliards par année. Et ces coûts ne cessent d’augmenter, puisque les problèmes qui en résultent s’interfécondent.

Soutenir les organismes communautaires

Le soutien aux organismes communautaires ainsi qu’aux CLSC est présenté comme prioritaire pour éviter que n’augmentent encore les effets désastreux de la maltraitance des enfants.

Un guichet d’entrée général aux services devrait être mis en place par l’entremise des CLSC.

Les CLSC doivent être placés au cœur des services de proximité. À cette fin, « un virage majeur est requis », observe la commission Laurent. Les moyens dont disposent ces institutions ne sont pas suffisants pour ce qui est de « soutenir adéquatement des familles en plus grande difficulté ».

La commission Laurent propose aussi un financement récurrent, à long terme, afin que la mission des groupes communautaires soit pleinement remplie.

Selon la commission, « un lien peut être établi entre la défavorisation matérielle et sociale et la probabilité d’être signalé et pris en charge de façon récurrente ». La détresse sociale des parents doit donc être prise en compte pour prévenir celle des enfants. Des services d’aide pour traverser des périodes plus difficiles doivent être rendus disponibles. Ces services, répète la commission Laurent, supposent des organismes communautaires solides.

Mettre en valeur le rôle des CPE et des écoles

Les enfants en situation de vulnérabilité peuvent en partie échapper à la tourmente qui touche leur vie en ayant accès à des réseaux de garde éducatifs. Les places de CPE, surtout dans les quartiers plus pauvres, doivent vite être augmentées. Le réseau actuel s’avère insuffisant, comme le sont par ailleurs les services psychosociaux en soutien aux enfants dans les écoles, observent les commissaires.

« La proportion d’élèves à besoins particuliers a connu un bond important depuis les deux dernières décennies », constate le rapport. Les services n’ont pas suivi. L’école, souligne ce rapport très attendu, est un milieu fondamental pour les enfants. Il recommande que, même en situation de changement de garde, l’enfant soit maintenu dans son école d’origine, puisqu’il s’agit là d’un des pôles majeurs dans sa vie.

L’école doit aussi être mieux intégrée au travail des services sociaux, recommande ce rapport. En parallèle, il faut voir à former en continu des familles d’accueil, observe la commission.

Créer un directeur national

La commission Laurent propose la création d’un poste de directeur national de la protection de la jeunesse qui aurait un statut de sous-ministre. Cette fonction de concertation et de coordination fait pour l’instant défaut, constate le rapport, ce qui ne permet pas de résoudre entre autres choses des problèmes qui ont découlé de la réforme du système de santé de 2015, communément appelée la réforme Barrette.

Le rapport des commissaires est dur à l’égard des conséquences de cette réforme. Les services sociaux répondent mal à la logique des soins de santé qui prédomine dans ces mégastructures que sont les CISSS-CIUSSS, notent-ils. Un manque de communication en a résulté ainsi qu’une incapacité accrue de faire face au mieux à la situation actuelle. La commission Laurent recommande ni plus ni moins d’abandonner, au bénéfice des enfants, le fonctionnement de cette structure en lui substituant une direction indépendante pour les services psychosociaux, de même qu’en créant un conseil propre aux disciplines psychosociales.

Mettre en place une refonte de la loi

La commission Laurent recommande une refonte de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) afin qu’elle soit « axée sur une structure simplifiée et claire », pour « en faciliter l’interprétation et clarifier certains éléments ».

Elle souhaite en outre l’adoption d’une Charte des droits de l’enfant pour affirmer son droit à vivre dans une société bienveillante, cela étant le fait d’une responsabilité collective.

Les principes directeurs de la LPJ devraient être revus par ailleurs, notamment pour placer davantage l’enfant et ses parents au centre de la prise de décisions qui le concernent, écrivent les commissaires. Il faut faire en sorte, précise-t-elle, que les enfants soient davantage écoutés à l’intérieur de ce système. Sans vouloir se substituer au législateur, la commission Laurent suggère qu’une nouvelle loi rappelle par ailleurs mieux « les responsabilités des parents ». Les commissaires observent au passage que l’ensemble des Québécois n’ont pas accès à des cours prénataux et postnataux ; cette accessibilité doit être vite corrigée, selon eux.

Les décisions sociales et judiciaires, déplore la commission Laurent, sont peu documentées. Elle demande que, désormais, les décisions concernant les enfants soient accompagnées d’une analyse « écrite et rigoureuse ».

Il faut par ailleurs repenser l’application de clauses de confidentialité qui rendent étanches les dossiers des enfants à des gens pourtant appelés à les aider, affirment les commissaires. Cette confidentialité, dans certains cas, constitue un frein aux soins dont les enfants ont besoin.

Ce problème n’est qu’un des aspects qui démontrent que la concertation entre les différents services à l’enfance n’est pas au rendez-vous dans le système actuel, ce que déplorent à répétition les commissaires dans leur rapport. Les structures travaillent dans l’ignorance les unes des autres. Des agents de liaison devraient être chargés de briser cette dynamique en vase clos, recommande la commission Laurent.

Réévaluer le rôle des DPJ

Après 40 ans sous le régime des DPJ, il s’est opéré un glissement : elles sont devenues les portes d’entrée pour obtenir des services sociaux à l’enfance. Or ce n’était pas la fonction initiale de ces structures, observent les commissaires.

Ce mode opératoire est d’autant plus grave que « la progression du nombre de signalements est alarmante ». Si le public est frappé par des cas dramatiques, comme celui de la fillette de Granby décédée au printemps 2019, « une minorité de situations placent l’enfant en danger imminent ».

La DPJ se voit proposer de mettre à contribution les professionnels, qui très souvent signalent des cas, en commençant par les informer de la décision qui est prise à l’égard d’un enfant afin de maximiser les informations déjà disponibles et l’implication du milieu.

Les intervenantes de la DPJ — dans la majorité des cas, ce sont bien des femmes — doivent aussi être valorisées et soutenues. Ce qui n’apparaît pas être le cas à la lumière des observations de la commission Laurent.

Au sujet des enfants autochtones, les commissaires répètent qu’il faut mettre en œuvre les actions recommandées par la commission Viens. La commission Laurent considère aussi qu’il faut adapter les services sociaux aux réalités des communautés ethnoculturelles pour que les barrières tombent ; elle constate aussi que l’accessibilité des services aux enfants et aux parents anglophones doit être garantie.

Depuis la mise en application de la LPJ, en 1979, les diagnostics quant aux défauts du système de protection de l’enfance au Québec se sont répétés, constatent les commissaires. Les listes d’attente pour des enfants dans l’urgence remontent aux années 1980. Des crises se sont succédé, alors qu’il a été recommandé plus d’une fois d’accentuer la prévention. « Nous ne pouvons plus accepter, en 2021, dans une société qui en a les moyens, que des enfants n’obtiennent pas de réponse à leurs besoins les plus fondamentaux », indiquent les commissaires, tout en demandant un sérieux coup de barre de la part de l’État.

La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse a été lancée à la suite du décès tragique d’une fillette à Granby, le 30 avril 2019. La commission a parcouru le Québec et a entendu plus de 4000 personnes, dont 335 témoins lors d’audiences publiques, dans certains cas à huis clos. Elle a aussi tenu des forums régionaux et reçu plus de 200 mémoires. Son rapport est connu du gouvernement depuis le 30 avril.