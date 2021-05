Quoi retenir de la fin de semaine?

La COVID-19, ici et ailleurs

La troisième vague de COVID-19 continue de s’essouffler au Québec, où les autorités ont signalé 1101 nouveaux cas samedi et 1006 dimanche. Les hospitalisations dues à la maladie ont aussi continué de baisser dans la province et sont à 574 patients, dont 157 en soins intensifs.

Autre signe encourageant: au cours de la dernière semaine, le taux de reproduction de la COVID-19 a été de 0,78, un signe que la pandémie est contrôlée, selon l’Institut national de la santé publique. «La tendance des derniers jours est encourageante. Continuons nos efforts pour améliorer la situation», a d’ailleurs écrit dimanche le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter. Un troisième cas de thrombose liée au vaccin d’AstraZeneca a toutefois été signalé samedi par le ministère de la Santé, qui a précisé que la personne concernée était dans un état stable à l’hôpital.

Du côté de l’Ontario, où la situation est loin d’être aussi réjouissante, la première ministre, Christine Elliott, a annoncé dimanche l’élargissement de l’admissibilité au vaccin dans toute la province. Dès demain, les adultes de 114 codes postaux considérés comme des points chauds de l’épidémie pourront prendre rendez-vous pour recevoir leur dose.

Et à des milliers de kilomètres, en Inde, où les autorités ont fait état dimanche de 3689 morts de la COVID-19 en 24 heures, du jamais vu dans le pays, l’aide internationale continue d’affluer sous la forme de bouteilles d’oxygène et de matériel médical. À New Delhi, dans la capitale, des malades meurent devant les hôpitaux, faute de pouvoir y être soignés.