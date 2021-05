Des milliers de manifestants contre les mesures sanitaires convergent près du Stade olympique

Des milliers de personnes se sont réunies vers midi sur la rue Sherbrooke, près du Stade olympique, afin de manifester bruyamment leur opposition aux mesures sanitaires, qu’ils jugent « excessives et injustifiées ». Un événement que la police de Montréal surveille de près.

Parmi les manifestants, on retrouve autant des jeunes que des personnes âgées et des familles avec enfants. Rares sont ceux qui portent un masque, tandis que certaines personnes offrent même des câlins gratuits aux manifestants, défiant ainsi les règles sanitaires qui visent à prévenir la progression de la troisième vague de la COVID-19.

« Pas de masque à l’école », scande notamment une affiche. « Non au passeport sanitaire », réclame une autre. Certaines affiches semblent aussi relayer des théories complotistes concernant les vaccins contre la COVID-19. Réunis près du Stade olympique, les manifestants ont entamé une marche vers 12 h 15 sur la rue Sherbrooke en direction de l’est. Le parcours établi prévoit qu’ils investiront d’autres rues voisines afin de réaliser un quadrilatère qui les mènera finalement à leur point de départ plus tard samedi après-midi.

« Nous considérons les mesures sanitaires comme excessives et injustifiées. Nous demandons un retour à la vie normale. Le moment est venu de tous se lever en même temps pour créer un rassemblement historique et pacifique », ont écrit les organisateurs de l’événement « Québec Debout » sur la page Facebook de celui-ci.

Présence policière

L’événement a forcé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à bloquer la circulation routière sur la rue Sherbrooke, puis sur des voies voisines, comme la rue Viau et le boulevard Rosemont. Des voitures de patrouille, un policier à cheval et d’autres à vélo ont assuré la supervision de l’événement samedi. « Quelques constats d’infraction ont été remis concernant le non-respect des règles sanitaires », a précisé vers 13 h l’agent relationniste du SPVM, Manuel Couture.

La police n’appréhendait cependant pas samedi des débordements majeurs pendant cet événement, comme cela avait été le cas le mois dernier dans le Vieux-Montréal. Des manifestants opposés au retour du couvre-feu à 20 h à Montréal et à Laval avaient alors brisé les vitrines de plusieurs commerces du secteur.

Le rassemblement de samedi, marqué par le son des tambours, a toutefois forcé le devancement en matinée des rendez-vous qui avaient été pris en journée à la clinique de vaccination du Stade olympique.

« Les équipes se sont réorganisées, car on a la capacité. C’est extrêmement dommage. On respecte le droit de manifester, mais vacciner est la priorité. On continue les opérations », a réagi vendredi sur Twitter le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé. Il s’est toutefois réjoui samedi matin que plus de 200 000 rendez-vous pour la vaccination aient été pris vendredi dans la province, comme cela avait été le cas jeudi.

Plus tôt cette semaine, les élus de l’Assemblée nationale ont d’ailleurs adopté à l’unanimité une motion présentée par le député de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc. Celle-ci appelait « au sens des responsabilités de l’ensemble des citoyens et citoyennes du Québec afin que l’exercice du droit de manifester ne s’exerce pas à l’encontre du droit à la santé et à la sécurité du personnel soignant et des usagers des centres de vaccination ». Le député s’opposait ainsi à la tenue d’une telle manifestation à proximité de la clinique de vaccination du Stade olympique.

Ailleurs au Québec, des manifestations similaires contre les mesures sanitaires ont entre autres lieu ce samedi à Alma, à Rouyn-Noranda, à Gatineau et à Sherbrooke.

« La situation demeure stable, mais on doit continuer de respecter les mesures et aller se faire vacciner. On n’est toujours pas à l’abri d’une recrudescence des cas », a rappelé le ministre. Jusqu’à maintenant, 36,3 % de la population québécoise a été vaccinée avec au moins une dose d’un des vaccins disponibles contre la COVID-19, soit près de 3,2 millions de personnes.