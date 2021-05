2

Fanie Demeule présente son nouveau roman Mukbang, où elle traite de ces capsules étranges et étrangement banales dans lesquelles des gens se filment pendant qu’ils mangent. « Pour la photographie, l’autrice s’est prêtée au jeu durant la session en cherchant des objets pour donner le ton. Des bananes mûres, des pailles, assiettes, baguettes et de la coutellerie en plastique nous ont bien servis pour une séance photo des plus évocatrices. »

Marie-France Coallier Le Devoir