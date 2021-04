Dans le rétroviseur

Nous sommes le jeudi 29 avril 2021. Il y a tout juste un an, le mercredi 29 avril 2020, le Québec connaissait la journée la plus meurtrière de la pandémie avec 143 morts. La première vague déployait sa force maximale, tel un tsunami, en frappant surtout dans les centres pour personnes âgées, encore plus au Québec.

Le Canada est le pays de l’OCDE qui enregistre la plus importante proportion (80 %) de résidents en foyers de soins de longue durée parmi ses décès liés à la COVID-19. Les trois quarts des CHSLD du Québec (près de 300 sur 400) ont été touchés par une éclosion. Au total, le virus a infecté plus de 15 000 aînés en un an et en a tué plus d’un sur trois.