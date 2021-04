Résultats financiers des géants numériques

Après Alphabet (Google) mardi, c’est au tour d’autres géants du numérique de présenter leurs résultats du premier trimestre de 2021. Spotify lance le bal en Suède. Ce sera ensuite au tour d’Apple et de Facebook d’étaler leurs comptes pendant des conférences de presse en Californie. La journée sera aussi marquée par les résultats des fournisseurs d’appareils électroniques (Samsung, Itachi, Sony…)

Les géants du Web et du commerce électronique en particulier ont bien profité de la crise mondiale, comme les secteurs de la distribution alimentaire et de la santé. Les entreprises pétrolières et celles de la mode ou du tourisme ont au contraire été les grandes perdantes des confinements. À ce propos, Boeing présente aussi les résultats de son premier trimestre de 2021 ce matin à New York.