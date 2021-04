Quoi retenir de la fin de semaine?

La troisième vague de la COVID-19, ici et ailleurs

Les jours se suivent et ressemblent au Québec, où la progression de la troisième vague de COVID-19 continue de s’essouffler. Selon les données, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 1014 dimanche et de 1106 samedi. La situation s’améliore aussi dans les hôpitaux, où le nombre d’hospitalisations liées à la maladie a chuté de 30 pendant la fin de semaine. Samedi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a toutefois indiqué sur Twitter que «les jeunes adultes sont malades plus longtemps et attendent plus avant de se présenter à l’hôpital», précisant que plus de la moitié des nouveaux cas d’infections touchent des personnes âgées de moins de 40 ans.

À l’échelle du pays, l’ensemble des hôpitaux ont admis en moyenne 4167 patients du 16 au 22 avril, une augmentation de 22% par rapport à la semaine précédente, révélait samedi l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam. «Nous sommes raisonnablement optimistes que les efforts et les restrictions renforcées commencent à porter leurs fruits», a-t-elle déclaré.

De l’autre côté de la planète, la pandémie continue à déferler, toujours plus fort, en Inde. Avec 349 691 nouveaux cas de COVID-19 recensés dimanche, le pays a de nouveau battu le record mondial. La crise met en lumière la vétusté de son système de santé, qui connaît des pénuries d’oxygène aux conséquences parfois funestes. L’Union européenne, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et le Pakistan ont déjà offert leur aide «dans les prochains jours».

Sur une note plus positive, la vaccination avance partout autour du globe. Samedi, le cap du milliard de doses administrées de vaccin contre la COVID-19 dans le monde a été atteint. Israël est toujours en tête du peloton quant au nombre de personnes vaccinées par rapport à sa population totale.