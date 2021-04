Des citoyens manifestent contre la brutalité policière

Environ 250 citoyens se sont réunis ce dimanche au parc Jarry pour dénoncer la brutalité policière dont aurait été victime une femme noire et trans dans le métro de Montréal.

La vidéo de l’arrestation a fait grand bruit il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. On peut y voir un agent de sécurité frapper l’individu poussant des cris, alors que des passants tentent de s’interposer. La mairesse Valérie Plante avait même réagi sur Twitter, qualifiant la scène de « troublante ».

« Depuis que les masques sont obligatoires dans le métro, les agents de sécurité ne vérifient personne qui n’a pas leur masque, mais contrôlent tout le monde qui ne paye pas leur 3,50 $, a commenté l’un des manifestants Mïku Smeets. J’ai moi-même été témoin d’arrestations trop agressives. »

« Brutalisée pour 3,50 $» pouvait-on lire sur une pancarte du groupe de protestataires.

« Rien ne justifie une telle violence » a prononcé dans un discours un porte-parole de Black Lives Matter Montréal.

« On veut être dans une société où tout le monde est à l’abri de la violence et en sécurité. Surtout si c’est quelque chose pour lequel on paie, c’est un service public », a quant à elle réagi Jasmine Meek.

Après l’incident, la Société de Transport de Montréal (STM) avait réagi en expliquant que la personne en question n’avait pas payé son droit de passage avant de tenter de prendre la fuite. L’organisation a mandaté il y a quelques jours un « expert indépendant » pour analyser leur enquête interne concernant cette arrestation. La STM s’est dite « ouverte à accueillir et mettre en place les recommandations qui pourraient découler » de cette analyse.

Les protestataires dénoncent aussi l’augmentation des pouvoirs des agents de la STM.

« On parle d’une augmentation de la force. On dit qu’on ne veut pas devenir comme les États-Unis, mais qu’est-ce qu’on fait ? », dénonce un des protestataires qui tient à s’identifier seulement comme « un membre de la communauté noire ».

D’autres détails suivront.