Quoi surveiller en fin de semaine?

Cérémonie des Oscars

La 93e cérémonie des Oscar se tiendra dimanche, dans une formule réinventée — à l’instar de toutes les récentes remises de prix. Le grand gala se déroulera principalement dans la gare d’Union Station, à Los Angeles, tandis que le traditionnel Dolby Theatre occupera cette année un rôle de soutien. Selon le réalisateur de la soirée, nul autre que Steven Soderbergh, celle-ci doit être présentée comme un film de cinéma plutôt que comme une émission télévisée.

Le grand favori de la course aux Oscar est probablement le film Nomadland, de Chloé Zhao avec Frances McDormand. Mais c’est le film Mank, ode en noir et blanc à l’âge d’or d’Hollywood, qui a récolté le plus de nominations — dix au total.

Pour une première fois, deux des cinq nommés pour le prix du meilleur réalisateur sont des femmes : Chloé Zhao et Emerald Fennell, pour Promising Young Woman.