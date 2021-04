Meurtre de Jaël Cantin: les enfants voulaient savoir si «le méchant» avait été arrêté

Les enfants réveillés en panique la nuit où Jaël Cantin a été tuée dans sa résidence de Mascouche demandaient à répétition au policier resté auprès d’eux si « le méchant a été trouvé », a révélé jeudi l’agent Yannérick Litalien-Forest au procès de Benoit Cardinal pour le meurtre prémédité de sa conjointe.

« C’était souvent la même question qui revenait : si on avait arrêté le méchant », a témoigné l’agent du Service de police Mascouche. Celui-ci faisait partie des premiers policiers arrivés sur la rue des Anglais la nuit du 16 janvier 2020. Le père de la victime venait à 4 h 12 de loger un appel au 911. Les policiers croyaient à ce moment qu’il y avait eu une invasion de domicile.

Yannérick Litalien-Forest a expliqué au jury qu’à son arrivée sur les lieux, il a immédiatement porté secours à Jaël Cantin, puis a établi un périmètre de sécurité à l’extérieur de la maison. Il a également cherché des indices dans la résidence du couple permettant d’établir si un intrus se trouvait sur place.

L’agent n’a trouvé aucune trace de pas à l’extérieur et rien ne laissait croire qu’une bagarre avait eu lieu à l’intérieur. « Les bijoux étaient là [sur le bureau de la chambre à coucher] », a-t-il mentionné.

Yannérick Litalien-Forest est par la suite resté environ deux heures et demie avec les six enfants âgés de 9 mois à 11 ans. Ceux-ci avaient accouru en pleine nuit chez les parents de la victime, qui résidaient à la porte d’à côté. Une ordonnance de non-publication nous interdit de divulguer toute information qui permettrait d’identifier ces témoins mineurs.

Les enfants parlaient beaucoup, s’est-il souvenu. « C’était très difficile. À plusieurs reprises quand ils me posaient des questions, j’avais les yeux pleins d’eau. J’allais m’essuyer les yeux dans le coin et je revenais comme si de rien n’était. »

Les enfants voulaient obtenir des nouvelles du couple. « Je leur dis que [Jaël Cantin] est partie à l’hôpital se faire soigner, mais je me doute qu’elle est décédée… », s’est rappelé l’agent. Le policier, qui est lui-même père de trois enfants, a été pris par l’émotion à plusieurs reprises durant son témoignage.

Ensemble

Habituellement, les témoins sont séparés à l’arrivée des policiers, a-t-il expliqué. Mais « c’était inacceptable pour moi de les séparer », a fait valoir l’agent devant la juge Johanne St-Gelais de la Cour supérieure. « Ils venaient de vivre un événement très traumatisant. Je voulais qu’ils restent ensemble […] Certains m’ont témoigné des images qu’ils ont vues. »

Vers 7 h 40, Yannérick Litalien-Forest doit annoncer aux parents de Jaël Cantin que leur fille est décédée. Il éloigne d’abord Gaetan Cantin des enfants pour lui partager la nouvelle. Puis, celui-ci s’isole avec sa femme dans leur chambre à coucher pour lui apprendre le décès de leur fille de 33 ans.

« Après, ils font comme si de rien n’était, s’est souvenu le policer. Ils sont très présents pour les enfants, ils répondent à leurs besoins. J’ai embarqué. »

Deux intervenantes en situation de crise sont par la suite arrivées sur les lieux. Les six enfants, les parents de Jaël Cantin et les intervenantes quittent un peu plus tard pour l’hôpital Pierre-Le Gardeur. Vient alors la question du transport. Les plus jeunes enfants ne peuvent partir en ambulance sans sièges adaptés.

« J’appelle mon boss. Je lui dis : “Je vais les amener moi-même à l’hôpital. Je veux une minivan et je veux qu’ils restent ensemble” », a rapporté le policier devant le jury. C’est donc Yannérick Litalien-Forest qui a lui-même conduit les enfants à l’hôpital où ils ont été pris en charge.

Plus d’un an après les événements, le policier a nommé chacun des enfants par leurs prénoms en salle de cour. « Je me suis occupé des enfants comme je l’aurais fait chez nous avec les miens », a-t-il dit. Les parents de Jaël Cantin étaient présents jeudi au palais de justice de Joliette pour entendre son témoignage.

La Couronne cherche à démontrer que Benoit Cardinal avait planifié le meurtre de sa conjointe des 15 dernières années. L’accusé a plaidé non coupable.