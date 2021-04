Un expert indépendant examinera l'intervention musclée au métro Jean-Talon

Les inspecteurs du métro qui ont participé samedi dernier à une intervention musclée à la station Jean-Talon ont suivi les règles en matière d’emploi de la force. Telles sont les conclusions préliminaires de l’enquête interne menée par la Société de transport de Montréal (STM). Compte tenu des vives réactions suscitées par les images relayées dans les médias sociaux, la STM a toutefois décidé de faire appel à un expert indépendant pour examiner le dossier.

La STM a fait savoir mercredi qu’elle avait recruté Me Marco Gaggino, avocat spécialisé en déontologie policière, afin de mener un audit sur les conclusions préliminaires de l’enquête interne.

Le conseil d’administration de la STM se dit « est conscient du caractère sensible des images qui circulent de l’intervention effectuée le 17 avril à la station Jean-Talon ». « Je reconnais que ce qui s’est passé peut paraître choquant », a indiqué le président du C.A., Philippe Schnobb, dans un communiqué publié mercredi. « Nous lisons, écoutons et voyons ce qui est dit et publié et constatons que la relation entre nous et nos clients est ébranlée par la teneur de la vidéo. À titre de transporteur public, conserver la confiance et maintenir le sentiment de sécurité de nos clients sont essentiels, c’est pour cette raison que nous faisons appel à un expert externe indépendant ».

La STM soutient que les conclusions préliminaires de l’enquête interne, de même que les images tournées par des témoins, indiquent que les inspecteurs ont « suivi les règles de l’emploi de la force enseignées à l’École nationale de police du Québec ». Mais la société de transport se dit prête à mettre en place les recommandations que Me Gaggino pourrait lui soumettre pour éviter le recours à la force à l’avenir.

Au cours des derniers jours, plusieurs voix se sont élevées pour demander la tenue d’une enquête indépendante.

Lundi, la STM avait fait savoir que les inspecteurs avaient interpellé samedi une personne qui avait franchi les tourniquets sans payer. Selon la société de transport, celle-ci aurait refusé d’obtempérer et aurait tenté de s’enfuir. Dans l’altercation qui a suivi, elle aurait mordu à plusieurs reprises les inspecteurs.